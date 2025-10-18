Handelsstreit
China kündigt baldiges Treffen mit den USA an

China und die USA wollen nach Angaben Pekings ihren Dialog über Handelsfragen in den kommenden Tagen fortsetzen. 

    Container von China Shipping stapeln sich im Long Beach Container Terminal.
    Chinesische Container im Long Beach Container Terminal in den USA (Damian Dovarganes/AP/dpa)
    Beide Seiten seien übereingekommen, sich baldmöglichst erneut auszutauschen, meldete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Zuvor hatte der chinesische Vizeregierungschef He Lifeng mit US-Finanzminister Bessent per Video gesprochen. Xinhua schrieb von einem offenen, intensiven und konstruktiven Gespräch; Bessent nannte es offen und detailliert.
    Die Spannungen zwischen Washington und Peking waren in der vergangenen Woche wieder aufgeflammt. Als Reaktion auf stärkere chinesische Exportkontrollen für Seltene Erden drohte US-Präsident Donald Trump mit Zöllen in Höhe von 100 Prozent.
    Diese Nachricht wurde am 18.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.