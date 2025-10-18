Handelsstreit

Beide Seiten seien übereingekommen, sich baldmöglichst erneut auszutauschen, meldete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Zuvor hatte der chinesische Vizeregierungschef He Lifeng mit US-Finanzminister Bessent per Video gesprochen. Xinhua schrieb von einem offenen, intensiven und konstruktiven Gespräch; Bessent nannte es offen und detailliert.
Die Spannungen zwischen Washington und Peking waren in der vergangenen Woche wieder aufgeflammt. Als Reaktion auf stärkere chinesische Exportkontrollen für Seltene Erden drohte US-Präsident Donald Trump mit Zöllen in Höhe von 100 Prozent.
