Fußball-WM

1:0 gegen WM-Debütant Haiti.

Die Chinesinnen spielten in Unterzahl, nachdem Zhang Rui wegen eines Fouls an Haitis Sherly Jeudi die Rote Karte sah. In der 74. Minute verwandelte Wang Shuang einen Foulelfmeter zum Siegtreffer. Zwei weitere mögliche Elfmeter - je einen auf beiden Seiten - wollte Schiedsrichterin Marta Huerta de Aza nicht geben. Mit einem Sieg am letzten Spieltag über Topfavorit England kann China das Achtelfinale aus eigener Kraft erreichen.

Zuvor hatte Europameister England Dänemark ebenfalls mit 1:0 bezwungen. Lauren James erzielte in Sydney früh das Tor.

Die Partie Argentinien gegen Südafrika in Dunedin endete 2:2. Die argentinischen Fußballerinnen konnten einen Zwei-Tore-Rückstand noch aufholen.

