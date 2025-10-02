Zensur
China schränkt offenbar den Einsatz von Nokia und Ericsson in Telekommunikationsnetzen ein

China schränkt offenbar die Nutzung von Kommunikationstechnik europäischer Hersteller ein.

    Das Logo des schwedischen Telekommunikationsherstellers Ericsson mit weißer Schrift vor schwarzem Hintergrund.
    Das Kommunikationsunternehmen Ericsson. (picture alliance/NurPhoto/Joan Cros)
    Betroffen sind laut Financial Times die Unternehmen Ericsson aus Schweden und Nokia aus Finnland. Beide Anbieter äußerten sich bisher nicht. Wie die britische Zeitung gestern berichtete, müssen europäische Unternehmen detaillierte Unterlagen zu ihren Geräten vorlegen, bevor sie diese an staatliche Stellen verkaufen können. Eine Regulierungsbehörde unterzieht sie dann einer Sicherheitsüberprüfung. Das Ergebnis der Überprüfung werde den Herstellern jedoch nicht mitgeteilt.
