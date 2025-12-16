Bis zu 19,8 Prozent

China legt die Zollhöhen für europäisches Schweinefleisch auf 4,9 bis 19,8 % fest (Archivbild). (picture alliance /dpa / Sina Schuldt)

Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Zölle sollten je nach Unternehmen zwischen 4,9 und 19,8 Prozent betragen. Zur Begründung hieß es, die EU-Fleischerzeugnisse würden zu Dumpingpreisen nach China exportiert. Im September hatte die Regierung in Peking bereits vorläufige Zölle verhängt, damals in einer Höhe bis zu mehr als 60 Prozent. Die nun festgelegten Sätze fallen damit deutlich niedriger aus.

Beobachter sehen die Zölle auch als Reaktion auf die Zusatzzölle der EU auf chinesische Elektroautos. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sind hier zuletzt neue Gespräche zwischen beiden Seiten angelaufen.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.