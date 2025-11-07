Eingung mit USA

Davon betroffen seien einige Seltene Erden, Materialien für Lithium-Batterien sowie superharte Werkstoffe, teilte das Handelsministerium in Peking mit. Die Anordnung gilt demnach ab sofort, ist aber bis zum 10. November des nächsten Jahres befristet. Die Regierung hatte die Exportbeschränkungen erst Anfang Oktober eingeführt.
Mit dem jetzigen Schritt wird eine Vereinbarung umgesetzt, die US-Präsident Trump und der chinesische Präsident Xi bei einem Treffen zur Beilegung ihres Handelsstreits erzielt hatten.
Diese Nachricht wurde am 07.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.