Chinas Exportüberschuss übersteigt die Billionen-Marke. (picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki)

Die Exporte von Waren aus der Volksrepublik übertrafen die chinesischen Importe in den ersten elf Monaten des Jahres um umgerechnet mehr als eine Billion US-Dollar. Dies teilte die Zollbehörde in Peking mit. Allerdings belasteten die hohen amerikanischen Zölle von durchschnittlich 47,5 Prozent das Geschäft mit den USA deutlich. Die chinesischen Ausfuhren in die Vereinigten Staaten lagen im November um 29 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor bei insgesamt 33,8 Milliarden Dollar. Die Ausfuhren in die Europäische Union stiegen dagegen im vergangenen Monat um 14,8 Prozent auf gut 47 Milliarden Euro. Europäische Wirtschaftsexperten warnen vor einer Exportschwemme aus China infolge der US-Handelspolitik.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.