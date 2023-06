Zu Gast in Berlin

Der chinesische Politiker Li Qiang wird heute in Berlin erwartet (AFP / NOEL CELIS)

Bei seiner ersten Auslandsreise seit seinem Amtsantritt im März wird Li zunächst von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen. Am Abend steht ein Treffen mit Bundeskanzler Scholz an. Am morgigen Dienstag finden die

deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen statt; sie stehen unter dem Titel "Gemeinsam nachhaltig handeln".

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch ihre Nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt und Peking darin vorgeworfen, regionale Stabilität und internationale Sicherheit zunehmend unter Druck zu setzen und Menschenrechte zu missachten.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.