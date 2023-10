Gipfel in Peking

Übersichtskarte zu den verschiedenen Routen der neuen Seidenstraße. (dpa / dpa-infografik GmbH)

Bei einer Ansprache in der Großen Halle des Volkes in Peking lobte Staats- und Parteichef Xi das von ihm initiierte globale Wirtschaftsprojekt "Neue Seidenstraße". Nur wenn es der Welt gut gehe, gehe es China gut, und nur wenn es China gut gehe, gehe es der Welt gut, sagte er. An dem Gipfel nimmt auch Russlands Staatschef Putin teil.

Das vor zehn Jahren gestartete Projekt "Neue Seidenstraße" hat zum Bau von Häfen, Eisenbahnlinien, Flughäfen und Industrieparks in Asien, Europa, Afrika und darüber hinaus geführt. Sie verschaffen China einen besseren Zugang zu den Märkten dort. International wird die Initiative teils scharf kritisiert. Sie würde ärmere Länder in die Verschuldung und die Abhängigkeit von China treiben, heißt es. Der Gipfel hatte gestern begonnen. Vertreter von rund 130 Ländern nehmen teil - darunter Serbiens Präsident Vucic und Ungarns Regierungschef Orban.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.