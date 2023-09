Medienberichte

Der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu wurde schon längere Zeit nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ichiro Ohara)

Das "Wall Street Journal" berichtete, Li sei in der vergangenen Woche zum Verhör abgeführt worden. In der "Financial Times" hieß es ergänzend, gegen den 65-Jährigen werde ermittelt. Gründe wurden in beiden Tageszeitungen nicht angeführt. Bereits vor Wochen hatte der chinesische Außenminister Qin Gang für Schlagzeilen gesorgt. Dieser hatte Ende Juni einen letzten öffentlichen Termin in Peking. Einen Monat später war seine Entlassung bekannt gegeben worden. Eine Begründung erfolgte auch in diesem Fall nicht.

