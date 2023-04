Chinas Verteidigungsminister reist zu Gesprächen nach Russland. (picture alliance / dpa / Fu Haoliang)

Der Besuch auf Einladung des Kremls soll vier Tage dauern. Offiziellen Angaben zufolge will Li in Moskau mit seinem russischen Amtskollegen Schoigu Gespräche über eine militärische Zusammenarbeit beider Länder führen. Im März war bereits der chinesische Präsident Xi nach Russland gereist und hatte mit dem russischen Präsidenten Putin ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft abgeschlossen. Westliche Staaten werfen Peking vor, angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Moskau zu unterstützen.

China sieht sich nach eigenen Angaben im Ukraine-Konflikt als neutrale Partei. Xi hat bislang weder die russische Offensive in dem Nachbarland verurteilt noch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gesprochen.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.