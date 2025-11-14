Das E-Commerce-Unternehmen JD.com weitet seine Beteiligung an Mediamarkt-Saturn aus (Archivbild). (picture alliance / Armin Weigel / dpa)

Sie liege inzwischen bei 70,9 Prozent, teilte eine Sprecherin des Mutterkonzerns Ceconomy in Düsseldorf mit. Bis Ende November laufe noch eine weitere Annahmefrist für eine Aktienbeteiligung. Ceconomy gehe davon aus, dass JD.com bis dahin seinen Anteil an Mediamarkt-Saturn noch steigern werde.

Entschieden ist die Übernahme noch nicht. Das Bundeskartellamt hatte das Vorhaben zwar bereits gebilligt, es fehlt aber noch das Einverständnis des Bundeswirtschaftsministeriums. Außerdem prüft die EU-Kommission noch, ob JD.com von der chinesischen Regierung subventioniert wird und dadurch der Wettbewerb in Europa beeinträchtigt werden könnte.

