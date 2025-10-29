Der Chipkonzern Nvidia knackt den Rekord beim Börsenwert. (Jeff Chiu / AP / Jeff Chiu)

Als Grund für den Höhenflug der Aktie wird die Schlüsselrolle des Unternehmens rund um Künstliche Intelligenz ausgemacht. Die Chip-Systeme werden unter anderem von Google, Meta oder OpenAI genutzt. Gestern hatte Nvidia eine Partnerschaft mit dem Fahrdienstleister Uber und Autoherstellern wie Mercedes-Benz für den Einsatz von 100.000 selbstfahrenden Taxis angekündigt.

Nvidia festigt mit dem neuen Börsenwert seinen Status als wertvollstes Unternehmen der Welt mit weitem Abstand zu anderen Konzernen. Microsoft und Apple liegen aktuell bei rund vier Billionen Dollar.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.