Wie Ärzte heute in New York mitteilten, fand die 21-stündige Operation bereits im Mai statt und verlief gut. Zwar sei es unklar, ob der 46-jährige Patient auf seinem von einem Spender stammenden linken Auge jemals werde sehen können. Es sei jedoch durchblutet und mache einen gesunden Eindruck. Der Eingriff wurde in einer mit der New York University verbundenen medizinischen Einrichtung vorgenommen.

