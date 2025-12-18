Mit 93 Jahren

Hans van Manen ist gestorben. (Bruno Press/IMAGO/EM-Press/Patrick van Emst)

Er schuf in seinem Leben mehr als 150 Werke und gilt als einer der großen Erneuerer des zeitgenössischen Balletts. Eines seiner bekanntesten Stücke ist das Videoballett "Live" aus dem Jahr 1979.

Van Manen zählte zu den Gründungsmitgliedern des einflussreichen Nederlands Dans Theater und leitete dieses von 1961 bis 1970. In Deutschland war er unter anderem für das Stuttgarter Ballett und das Staatsballett Berlin tätig.

Hans van Manen erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 1993 den Deutschen Tanzpreis und 2000 den Erasmuspreis.

