Präsidentschaftswahl in Bolivien

Wie die Wahlbehörde nach Auszählung von etwa 90 Prozent der Stimmen mitteilte, liegt der Kandidat der Christdemokratischen Partei, Paz, vorne. Er kommt auf 32 Prozent der Stimmen. Dahinter folgt der rechtsgerichtete frühere Staatschef Quiroga mit 27 Prozent. Damit kommt es im Oktober zur Stichwahl zwischen den beiden Politikern.

Der Kandidat der linksgerichteten Regierungspartei "Bewegung zum Sozialismus" landete abgeschlagen auf dem sechsten Platz. Bolivien steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Der bisherige Präsident Arce war nicht mehr zur Wahl angetreten.

