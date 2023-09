Die christdemokratische Politikerin Bruins Slot wird nach Angaben ihrer Partei CDA neue Außenministerin der Niederlande. (picture alliance/ANP JEROEN JUMELET)

Bislang hatte sie das Innenressort geleitet. An der Spitze des Außenministeriums löst die 45-Jährige den bisherigen Amtsinhaber Hoekstra ab. Er will neuer EU-Kommissar für Klimaschutz werden und damit den Posten seines Landsmanns Timmermans übernehmen. Dieser wiederum strebt die Nachfolge des niederländischen Regierungschefs Rutte an.

