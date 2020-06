Wenn es seine knapp bemessene Zeit erlaubt und er einmal nicht als Sideman mit Chick Corea, Herbie Hancock oder Pat Metheny, als Kurator diverser Konzertreihen oder als Radiomoderator arbeitet, präsentiert sich Christian McBride in eigener Sache. New Jawn nennt der 48-Jährige sein neuestes Band-Projekt - ein Slang-Begriff, der für etwas steht, das noch keinen Namen hat - oder auch keinen braucht. Wie immer bei ihm, ist die Musik geerdet und swingt kraftvoll mit unwiderstehlichem Vorwärtsdrang. Aber nicht nur Hardbop- und Cool-Einflüsse prägen ihr Spiel, gelegentlich brechen die Musiker um Christian McBride auch in Free-Jazz-Gefilde auf und nutzen ausgiebig die Freiheiten, die eine Besetzung ohne Harmonieinstrument bietet.

Christian McBride, Kontrabass

Josh Evans, Trompete

Marcus Strickland, Saxofon

Nasheet Waits, Schlagzeug



Aufnahme vom 31.8.2019 beim Chicago Jazz Festival