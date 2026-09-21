Er sagte im Deutschlandfunk , man habe die SPD vom Thron gestoßen. Zudem habe man die CDU "pulverisiert". Die Partei sei hinter ihrer Brandmauer verendet. Bundeskanzler Merz habe darüber hinaus nicht ein einziges Wahlversprechen eingehalten, das fliege ihm nun um die Ohren. Chrupalla räumte ein, dass es für die AfD in Mecklenburg-Vorpommern trotz des Wahlsiegs wohl keine Regierungsoption gebe. Man werde trotzdem Gespräche anbieten und konstruktiv sein, sagte Chrupalla.
Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.