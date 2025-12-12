Game Awards in Los Angeles

Ingesamt erhielt das von einem französischen Studio enwickelte Taktik-Rollenspiel neun Preise. Zum besten Action-Rollenspiel wurde "Hades 2" aus den USA gekürt, das japanische Unternehmens Nintendo gewann mit "Mario Kart World", einem Rennspiel.
Die Nominierungen wurden vorab von einer Jury aus Fachjournalisten ausgewählt, über die Gewinner entschied die Community anteilig mit. Die Game Awards gelten als eine der wichtigsten Veranstaltung der Computerspielbranche.
Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.