"Clair Obscur - Expedition 33" aus Frankreich ist Videospiel des Jahres

Bei den Game Awards in Los Angeles ist "Clair Obscur – Expedition 33" als bestes Videospiel des Jahres ausgezeichnet worden.

    Die Game Awards gelten als eine der wichtigsten Veranstaltung der Computerspielbranche. (IMAGO I Zoonar)
    Ingesamt erhielt das von einem französischen Studio enwickelte Taktik-Rollenspiel neun Preise. Zum besten Action-Rollenspiel wurde "Hades 2" aus den USA gekürt, das japanische Unternehmens Nintendo gewann mit "Mario Kart World", einem Rennspiel.
    Die Nominierungen wurden vorab von einer Jury aus Fachjournalisten ausgewählt, über die Gewinner entschied die Community anteilig mit. Die Game Awards gelten als eine der wichtigsten Veranstaltung der Computerspielbranche.
