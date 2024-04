Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf dem CSU Europa-Parteitag in München (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Im Mittelpunkt des Treffens steht die Europa-Wahl Anfang Juni. Der bayerische Ministerpräsident Söder betonte in seiner Rede die Bedeutung Europas für den Frieden und die Wirtschaft. Die CSU setze darum weiter auf die Europäische Union, wolle aber Verbesserungen erreichen. Als Beispiel nannte er den Abbau von Bürokratie, zudem solle das Klagerecht von Verbänden und Nicht-Regierungsorganisationen eingeschränkt werden. Die AfD nannte Söder angesichts der jüngsten Spionage- und Bestechungvorwürfe eine Partei der Vaterlandsverräter. Diese wolle Europa zerstören.

Die AfD startet heute ebenfalls in den Wahlkampf für die Europawahl. Im baden-württembergischen Donaueschingen wollen unter anderem die Parteichefs Weidel und Chrupalla sprechen. Die Europawahl findet in Deutschland am 9. Juni statt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.