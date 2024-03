Bayerns Ministerpräsident Söder (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Heute komme es nicht auf konfessionelle Unterschiede an, sondern auf die gemeinsame Überzeugung, Gemeinschaft und Zusammenhalt bekräftigen zu wollen, schreibt der CSU-Chef in einem Grußwort zur Jahrestagung der Gesellschaft Katholischer Publizistinnen und Publizisten in Augsburg. Gerade in Zeiten mit Kriegen und vielen Sorgen sei es von umso größerer Bedeutung, wenn unter dem Dach der Ökumene Zuversicht erfahren werde, führte Söder aus.

