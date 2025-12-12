Söder stellt sich zur Wiederwahl

Den Delegierten liegt dazu ein Leitantrag mit kommunalpolitischen Themen vor. Am Nachmittag will sich Parteichef Söder im Amt bestätigen lassen. Für den 58-jährigen Ministerpräsidenten wäre es die vierte Wahl zum CSU-Vorsitzenden. Bei seinem Amtsantritt 2019 hatte Söder mit 87,4 Prozent der Stimmen sein schwächstes Ergebnis erzielt, 2023 mit 96,6 Prozent sein bisher bestes. Einen Gegenkandidaten hat er nicht.
Auf Interesse wird auch das Wahlergebnis für CSU-Vize Weber stoßen, der in Brüssel die Fraktion der Europäischen Volkspartei EVP leitet, und der in der CSU als Gegenpol zu Söders politischem Kurs gesehen wird.
Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.