Söder sei ein starker Ministerpräsident, sagte Hoffmann der Augsburger Allgemeinen. Söder sei gut für Bayern, gut für die Partei und gut für die politische Landschaft. Es gelinge ihm - Zitat - "in diesen schwierigen Zeiten", junge Menschen und andere Generationen für Politik zu interessieren, führte Hoffmann aus.

Söder war zuletzt von zwei Seiten öffentlich kritisiert worden. Die beiden früheren CSU-Vorsitzenden Seehofer und Huber warfen ihm vor, sich unnötig und mit zu großer Härte an den Grünen abzuarbeiten. Vertreter der Jungen Union wiederum kritisierten das CSU-Projekt der Mütterrente.

