Medienbericht
CSU-Landesgruppenchef Hoffmann verteidigt Söder gegen parteiinterne Kritik von Seehofer und Huber

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Hoffmann, hat Parteichef Söder gegen interne Kritik verteidigt.

    Der CSU-Politiker Alexander Hoffmann, Vorsitzender der Landesgruppe der CSU im Bundestag (Archivbild). (IMAGO / photothek / IMAGO / Juliane Sonntag)
    Söder sei ein starker Ministerpräsident, sagte Hoffmann der Augsburger Allgemeinen. Söder sei gut für Bayern, gut für die Partei und gut für die politische Landschaft. Es gelinge ihm - Zitat - "in diesen schwierigen Zeiten", junge Menschen und andere Generationen für Politik zu interessieren, führte Hoffmann aus.
    Söder war zuletzt von zwei Seiten öffentlich kritisiert worden. Die beiden früheren CSU-Vorsitzenden Seehofer und Huber warfen ihm vor, sich unnötig und mit zu großer Härte an den Grünen abzuarbeiten. Vertreter der Jungen Union wiederum kritisierten das CSU-Projekt der Mütterrente.
    Diese Nachricht wurde am 11.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.