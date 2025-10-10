Die Bundesversammlung des Verbandes wählte den bisherigen Vizepräsidenten in Berlin mit großer Mehrheit zu ihrem neuen Repräsentanten, wie ein Sprecher mitteilte. Mayer folgt auf Bernd Fabritius, der von der Bundesregierung zum Beauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten ernannt wurde.
Mayer, der sudetendeutsche Wurzeln hat, erklärte in seiner Antrittsrede, der Bund der Vertriebenen bleibe ein unverzichtbarer Teil der politischen und kulturellen Identität Deutschlands.
Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.