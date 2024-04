Die blaue Europaflagge mit 12 gelben Sternen. Die Europawahl finden in Deutschland am 9. Juni statt. (dpa / Jens Kalaene)

Bei der CSU in München lautet das Motto "Für ein starkes Bayern in Europa". Unter anderem geht es um Forderungen nach dem Abbau von Bürokratie in der Landwirtschaft und nach mehr Anstrengungen bei der Begrenzung der Migration. Angekündigt sind Reden des CSU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Söder sowie des Spitzenkandidaten Weber.

Auf dem Parteitag der AfD im baden-württembergischen Donaueschingen wollen unter anderem die Parteichefs Weidel und Chrupalla vor den Delegierten sprechen. Ursprünglich sollte auch der Spitzenkandidat Krah auftreten. Wegen möglicher Verbindungen Krahs zu Russland und China hatte der Politiker nach einem Krisengespräch mit der Parteiführung seine Teilnahme jedoch abgesagt.

