Kriminalität

Die Berliner Justizsenatorin Badenberg (CDU) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Wie die Senatsverwaltung mitteilte, wurden dabei auch personenbezogene Daten kopiert. Nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" haben die Hacker unter anderem den digitalen Kalender von Badenberg erbeutet, in dem ihre Termine und Gesprächspartner vermerkt sind. Die Angreifer sollen sich in E-Mails als ranghohe Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland ausgegeben haben. Offenbar habe ein Mitarbeiter der Senatsverwaltung auf einen Link in einer Mail geklickt. Dadurch soll ein Computer mit Schadsoftware infiziert worden sein.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.