Europäischer Luftverkehr

"Der Flughafen selbst ist nicht Ziel des Cyberangriffs gewesen und davon nur indirekt betroffen", hieß es weiter. Der ebenfalls betroffene Airport in Brüssel teilte mit, es sei mit erheblichen Auswirkungen auf den Flugbetrieb zu rechnen. Derzeit könnten Passagiere nur manuell einchecken. Der Dienstleister versuche so schnell wie möglich, das Problem zu beheben. Den Angaben zufolge begann der Cyberangriff gestern

Weitere Flughäfen betroffen

Laut dem Brüsseler Airport sind weitere europäische Flughäfen betroffen. Der Flughafen London Heathrow teilte mit, es könne zu Verspätungen kommen, sprach aber von einem technischen Problem. Um welche es sich handelt, ist unklar. In Deutschland war auch der Flughafen Münster/Osnabrück betroffen. Es sei aber gelungen, die eigenen Systeme rasch von dem betroffenen Dienstleister abzukoppeln, sagte eine Sprecherin. "Die Fluggäste haben davon überhaupt nichts mitbekommen." Die anderen NRW-Airports in Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund und Weeze waren nach Angaben von Sprechern nicht von dem Cyberangriff betroffen. Auch die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden blieben laut der Mitteldeutschen Flughafen AG verschont. Die Flughäfen Frankfurt und Hamburg berichteten am Morgen ebenfalls, es gebe keine Einschränkungen.

Betroffener Dienstleister: "Arbeiten aktiv daran"

Der betroffene Dienstleister - das Unternehmen "Collins Aerospace" - bestätigte der Deutschen Presse-Agentur "eine cyberbedingte Störung" an einigen Flughäfen. "Wir arbeiten aktiv daran, das Problem zu beheben und die volle Funktionalität für unsere Kunden schnellstmöglich wiederherzustellen. Die Auswirkungen beschränken sich auf den elektronischen Check-in und die Gepäckabgabe und können durch manuelle Check-in-Vorgänge abgemildert werden", schrieb Collins Aerospace.

