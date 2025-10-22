Der Automobilhersteller Jaguar Land Rover wurde Opfer eines Hackerangriffs. (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Dies geht aus dem Bericht des unabhängigen Cyber Monitoring Centre hervor. Mehr als fünftausend Organisationen seien betroffen. Die Verluste könnten noch höher ausfallen, falls es zu unerwarteten Verzögerungen bei der vollständigen Wiederherstellung der Produktion komme. Ein Sprecher des Autoherstellers lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Der zu Tata Motors aus Indien gehörende Luxusautohersteller hatte die Fertigung in Großbritannien nach dem Angriff im August für fast sechs Wochen eingestellt. Anfang des Monats wurde die Produktion wieder hochgefahren. Die britische Regierung gewährte im September eine Kreditgarantie in Höhe von 1,5 Milliarden Pfund, um die Zulieferer von "Jaguar Land Rover" zu unterstützen.

