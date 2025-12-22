Botschafter wird einbestellt

Dänemarks Außenminister Rasmussen hat empört auf die Ernennung eines US-Sondergesandten für Grönland reagiert. (Evgeniy Maloletka/AP/dpa)

In einer schriftlichen Erklärung forderte Rasmussen die US-Regierung auf, die Souveränität Dänemarks zu respektieren.

Der grönländische Regierungschef Nielsen schrieb bei Facebook, die Ernennung des US-Gesandten ändere nichts an der Tatsache, dass Grönland sein Schicksal auch in Zukunft selbst bestimme.

Grönland gehört zum Königreich Dänemark, ist aber weitgehend autonom und selbstverwaltet. US-Präsident Trump hat wiederholt Besitzansprüche auf die rohstoffreiche Insel angemeldet. Gestern erklärte er auf seiner Online-Plattform Truth Social, der Gouverneur von Louisiana, Landry, werde das neugeschaffene Amt eines US-Sondergesandten für Grönland übernehmen. Der Republikaner verstehe, wie wichtig das Gebiet für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten sei. Landry erklärte, es sei ihm eine Ehre, ehrenamtlich dabei zu dienen, Grönland zu einem Teil der Vereinigten Staaten zu machen.

Der Streit um Grönland war nach Trumps Antritt seiner zweiten Amtszeit im Januar neu ausgebrochen. Vizepräsident Vance besuchte Ende März den US-Militärstützpunkt Pituffik im Nordwesten Grönlands, was weithin als Provokation gewertet wurde.

