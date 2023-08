Nach Koranverbrennungen

Die deutsch-dänische Grenze bei Flensburg (Archivbild) (dpa/Carsten Rehder)

Reisende müssten mindestens bis Mitte nächster Woche öfter ihren Pass zeigen und den Reisegrund nennen, teilte die dänische Polizei mit. Die wichtigsten Übergänge an der deutsch-dänischen Grenze wurden in dem Zuge wieder dauerhaft mit Personal besetzt.

Hintergrund für die Maßnahme sind Koranverbrennungen in Schweden und in Dänemark. Diese hatten zu heftigen Protesten in muslimisch geprägten Staaten geführt. Nach Ansicht des dänischen Inlandsnachrichtendienstes hat das Auswirkungen auf die Bedrohungslage in dem Land.

