Die dänische Fahrerin Emma Norsgaard Bjerg feiert auf dem Podium, nachdem sie die sechste Etappe der Tour de France der Frauen gewonnen hat. (AFP / JEFF PACHOUD)

Den dritten Platz belegte Lotte Kopecky aus Belgien, die ihren Vorsprung als Gesamtführende weiter ausbauen konnte.

Die deutsche Straßenrad-Meisterin Liane Lippert verteidigte den achten Gesamtrang. Die 25-Jährige kam als 17. ins Ziel und behielt ihren Vorsprung von 13 Sekunden auf Ricarda Bauernfeind, die am Vortag nach Lippert den zweiten deutschen Tagessieg gefeiert hatte.

Niederländischer Sportdirektor Stam von Tour ausgeschlossen

Zuvor hatte der Radsport-Weltverband den niederländischen Sportdirektor Danny Stam wegen gefährlicher Fahrweise mit dem Team-Auto von der Tour de France Femmes ausgeschlossen. Zusätzlich verhängte die UCI eine Geldstrafe von 500 Schweizer Franken gegen den beim Team SD Worx tätigen 51-Jährigen. Nach Ansicht des Dachverbandes zeigten verfügbare TV-Aufnahmen während der fünften Etappe am Donnerstag, "die besondere Gefährlichkeit des Überholens anderer Autos und Fahrer durch Herrn Stam", hieß es in einer Mitteilung . Zudem sei Stam durch "unangemessene Kommentare" aufgefallen.

Höhepunkt der zweiten Auflage der Frauen-Radrundfahrt ist am Samstag die Bergankunft auf dem Tourmalet. Die Tour endet am Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Pau.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.