Nach Koranverbrennungen

Der Einschätzung des Inlandsnachrichtendienstes zufolge ist eine Fortführung der Maßnahmen angesichts der aktuellen Sicherheitslage nicht mehr erforderlich. Wie die Polizei mitteilte, wird nun sowohl an Land als auch auf See nur noch stichprobenartig kontrolliert. An der dänischen Grenze zu Schweden sowie auf den Fähren aus Norwegen entfallen die Kontrollen vollständig.

Die Koranverbrennungen hatten zu diplomatischen Spannungen und Drohungen von islamistischen Terroristen geführt. Auch in Schweden gab es mehrere solcher islamfeindlichen Aktionen.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.