Nach Gaza-Abkommen

Zu den in Tel Aviv versammelten Menschen sprach unter anderem die Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump. Der US-Gesandte Witkoff ergriff ebenfalls das Wort. Er hob die entscheidende Rolle Trumps bei der Einigung auf das Gaza-Abkommen hervor. An die Geiseln gerichtet, sagte er: "Ihr kommt nach Hause". Trump selbst wird morgen in der Region erwartet, bei der Zeremonie zur Unterzeichnung des Abkommens in Ägypten. Zudem will er eine Rede vor dem israelischen Parlament halten.

Ein Hamas-Vertreter erklärte nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP, dass die Freilassung der verbliebenen Geiseln morgen beginnen solle. Im Gegenzug hat Israel zugesagt, knapp 2.000 palästinensische Häftlinge zu entlassen.

Nach Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas sind gestern tausende Palästinenser in den Norden des Gazastreifens zurückgekehrt. Hilfsorganisationen fordern eine schnelle Unterstützung der notleidenden Bevölkerung in dem Küstengebiet.

