Ein Jahr Tesla in Brandenburg

Landesregierung unterstützt Musks Ausbaupläne

Durch die Ansiedlung des E-Autobauers Tesla sind in einem Jahr 10.000 Arbeitsplätze in Brandenburg geschaffen worden. Nun soll die Fabrik ausgebaut werden. Während Umweltschützer vor Wasserknappheit warnen, will die Landesregierung unterstützen.

Bahner, Eva | 22. März 2023, 07:35 Uhr