Finnlands Stürmerin Emilia Vesa (32) trifft gegen Deutschlands Torhüterin Johanna May (31). (Frank Gunn / The Canadian Press vi / Frank Gunn)

Deutschland war durch zwei Gegentore in weniger als drei Minuten durch Rosa Lindstedt (14.) und Emilia Vesa (16.) entscheidend in Rückstand geraten. Das deutsche Team liegt in der Gruppe B hinter Finnland und Ungarn zunächst auf Platz drei. Nächster Gegner ist Schlusslicht Frankreich (3:18 Tore, 0 Punkte), gespielt wird in der Nacht zu Montag (1.00 Uhr MESZ/MagentaSport). Der Letzte der Gruppe B steigt ab

In Gruppe A erzielte die US-Amerikanerin Abbey Murphy einen Rekord: Beim 9:1 der USA gegen die Schweiz gelang ihr nach sieben Sekunden Spielzeit das schnellste Tor der WM-Geschichte.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.