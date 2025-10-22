Champions League

Leverkusen: Chancenlos gegen Paris und Ousmane Dembele (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)

Nationalspieler Robert Andrich und der Pariser Illja Sabarnyj sahen in der ersten Halbzeit jeweils die Rote Karte. Leverkusens Alejandro Grimaldo verschoss zudem einen Handelfmeter. Leverkusen wartet damit nach zwei Unentschieden zum Auftakt in der Königsklasse weiterhin auf den ersten Sieg.

Borussia Dortmund ist dagegen auf dem besten Weg Richtung K.o.-Runde. Das Team von Trainer Kovac gewann beim dänischen Meister FC Kopenhagen 4:2. Vor 35.058 Zuschauern erzielten Doppeltorschütze Felix Nmecha sowie Ramy Bensebaini und Fabio Silva die Treffer für den BVB.

Am Mittwoch spielt Bayern gegen Brügge und Frankfurt empfängt Liverpool.

