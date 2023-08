Politiker debattieren über eine Beschränkung der Einwanderung nach Deutschland. Auf dem Archivbild sind ukrainische Flüchtlingskinder in der Schule zu sehen. (Getty Images / Maja Hitij)

Der SPD-Innenpolitiker Hartmann sagte der Zeitung "Die Welt", nationale Abschottung und ungeregelte Verhältnisse an den EU-Außengrenzen seien keine Alternative. Die Grünen-Innenpolitikerin Kaddor betonte, es könne keine Lösung sein, Menschenrechte auszusetzen, um Migration zu begrenzen.

Spahn hatte der "Bild am Sonntag" gesagt, Deutschland benötige eine Pause von dieser - so wörtlich - "völlig ungesteuerten Asyl-Migration". Die Integration von durch Krieg oder Gewalt traumatisierten Menschen in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt benötige Zeit und viele Ressourcen. Dies könne nur gelingen, wenn die Zahl zusätzlicher Asylbewerber stark abnehme.

