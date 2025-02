Toronto, 18. Februar 2025: Eine Maschine der Delta Airlines verunglückt bei der Landung. (AFP / GEOFF ROBINS)

Das bestätigte das Unternehmen mehreren US-Medien. Die Zahlung sei an keine Bedingungen geknüpft und berühre keine weiteren Ansprüche. Delta-Flug 4819 war Anfang der Woche bei der Landung in Toronto verunglückt. Die Maschine geriet in Brand, überschlug sich und kam über Kopf zum Stillstand. Alle 80 Insassen überlebten das Unglück, 21 erlitten Verletzungen. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern an.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.