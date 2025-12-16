Dembélé spielt beim Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Er setzte sich vor seinem Landsmann Kylian Mbappé (Real Madrid) und dem Spanier Lamine Yamal (Barcelona) durch.
Als weltbeste Spielerin wurde zum dritten Mal hintereinander die Spanierin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona geehrt.
Luis Enrique ist bester Trainer
Als Welttrainer 2025 wurde der Spanier Luis Enrique gekürt, der Paris Saint-Germain zum ersten Titel in der Champions League zum Titel geführt hatte. Zur besten Trainerin wurde Sarina Wiegman gewählt. Die Niederländerin holte vorigen Sommer mit England ihren insgesamt dritten EM-Titel als Auswahltrainerin.
Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.