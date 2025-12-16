Fifa
Dembélé und Bonmati sind Weltfußballer des Jahres

Der Franzose Ousmane Dembélé und die Spanierin Aitana Bonmatí sind bei einer Gala des Weltverbandes FIFA in Doha als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet worden. An der Wahl beteiligt waren Nationaltrainer, Auswahlkapitäne, Journalisten und Fans.

    August 28, 2017 - Barcelona, Catalonia, Spain - Presentation of Ousmane Dembele as new player of the FC Barcelona Barca in Barcelona, on August 28, 2017. Presentation of Ousmane Dembele as new player of the PC Barcelona PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20170828_zaa_n230_049 Copyright: xJoanxVallsx August 28 2017 Barcelona Catalonia Spain presentation of Ousmane Dembele AS New Player of The FC Barcelona Barca in Barcelona ON August 28 2017 presentation of Ousmane Dembele AS New Player of The PC Barcelona PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAn230 20170828_zaa_n230_049 Copyright xJoanxVallsx
    Ousmane Dembélé. (Imago)
    Dembélé spielt beim Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Er setzte sich vor seinem Landsmann Kylian Mbappé (Real Madrid) und dem Spanier Lamine Yamal (Barcelona) durch.
    Als weltbeste Spielerin wurde zum dritten Mal hintereinander die Spanierin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona geehrt.

    Luis Enrique ist bester Trainer

    Als Welttrainer 2025 wurde der Spanier Luis Enrique gekürt, der Paris Saint-Germain zum ersten Titel in der Champions League zum Titel geführt hatte. Zur besten Trainerin wurde Sarina Wiegman gewählt. Die Niederländerin holte vorigen Sommer mit England ihren insgesamt dritten EM-Titel als Auswahltrainerin.
    Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.