Epstein-Affäre

Ein von den US-Demokraten in Zusammenhang mit den Esptein-Files veröffentlichtes, undatiertes Bild von Donald Trump mit fünf unbekannten Frauen. (House Oversight Committee via AP)

Die Echtheit der Bilder konnte zunächst nicht überpüft werden. Drei Fotos zeigen den späteren Präsidenten Trump, teils in Gesellschaft leichtbekleideter Frauen. Auf anderen ist der frühere Präsident Clinton, sowie Trumps früherer Berater Bannon und Microsoft-Gründer Gates zu sehen. Ein Sprecher der Republikaner warf den Demokraten vor, gezielt Fotos auszuwählen, um Trump schlecht darzustellen. Laut einem Gesetz soll das Justizministerium bis Freitag kommender Woche alle nicht als geheim eingestuften Aufzeichnungen veröffentlichen. Trump bestreitet engere Beziehungen zu Epstein, der 2019 erhängt in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden worden war. Epstein wurde vorgeworfen, junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt zu haben.

