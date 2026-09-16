Landtagswahlen
Demokratie-Aktivistin Crone beklagt politisches Klima: "Auf andere Meinungen wird häufig mit Hass reagiert"

Vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern macht die Demokratie-Aktivistin Theresia Crone auf ein aufgeheiztes gesellschaftliches Klima aufmerksam. Crone sagte im Deutschlandfunk, auf andere Meinungen werde häufig mit Hass reagiert.

    Das Bild zeigt Theresia Crone. Sie schaut in die Kamera und hat die Arme verschränkt.
    Aktivistin Theresia Crone (Archiv) (picture alliance / dpa / Elisa Schu)
    Das dürfe in einer Demokratie nicht sein. Die in Schwerin geborene Aktivistin führte Situationen an , in denen sie und andere Aktivisten im Vorfeld der Landtagswahl beleidigt worden seien. Es werde versucht, Menschen einzuschüchtern, sagte Crone. Sie verwies auch auf AfD-nahe Streamer wie "Aktivist Mann", die rund um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt aggressiv gegen Journalisten aufgetreten waren .

    Aufruf zum Dialog

    Crone rief dazu auf, mit Menschen zu sprechen, die andere Ansichten haben. Wenn man bei Wahlen demokratische Mehrheiten erreichen wolle, müsse man sich auch damit auseinandersetzen, warum viele Menschen sich von der AfD ansprechen ließen.
    In Mecklenburg-Vorpommern können am Sonntag 1,3 Millionen Wahlberechtigte über den neuen Landtag abstimmen. In Umfragen liegt die AfD vorne.

    Weitere Informationen

    Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern – Interview Theresia Crone
    AfD-Bundesvorstand distanziert sich von Aktivist Mann
    Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.