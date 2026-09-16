Landtagswahlen

Das dürfe in einer Demokratie nicht sein. Die in Schwerin geborene Aktivistin führte Situationen an , in denen sie und andere Aktivisten im Vorfeld der Landtagswahl beleidigt worden seien. Es werde versucht, Menschen einzuschüchtern, sagte Crone. Sie verwies auch auf AfD-nahe Streamer wie "Aktivist Mann", die rund um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt aggressiv gegen Journalisten aufgetreten waren .
Aufruf zum Dialog
Crone rief dazu auf, mit Menschen zu sprechen, die andere Ansichten haben. Wenn man bei Wahlen demokratische Mehrheiten erreichen wolle, müsse man sich auch damit auseinandersetzen, warum viele Menschen sich von der AfD ansprechen ließen.
In Mecklenburg-Vorpommern können am Sonntag 1,3 Millionen Wahlberechtigte über den neuen Landtag abstimmen. In Umfragen liegt die AfD vorne.
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Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.