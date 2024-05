75 Jahre Grundgesetz

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland als Installation im Berliner Regierungsviertel (picture alliance / Moritz Vennemann / Moritz Vennemann)

Rund um das Bundeskanzleramt und das Paul-Löbe-Haus soll bei einem Straßenfest ein vielfältiges Programm geboten werden. Bundeskanzler Scholz will am Nachmittag mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Auch Bundesminister wie Gesundheitsminister Lauterbach nehmen an dem dreitägigen Fest teil.

Am Samstag öffnet im alten Bonner Regierungsviertel die Villa Hammerschmidt - sie ist neben Bellevue in Berlin der Amtssitz von Bundespräsident Steinmeier.

Das Grundgesetz wurde am 8. Mai 1949 verabschiedet und zwei Wochen später vom Vorsitzenden des Parlamentarischen Rates, Konrad Adenauer, verkündet. Bis 1990 galt die neue Verfassung nur für den Westen Deutschlands.

