Washington

Schumer sagte dem Sender CNN, Trump habe das Justizministerium inzwischen zu einem Instrument gemacht, das die Feinde des Präsidenten verfolge - ob sie schuldig seien oder nicht. Der Politiker der Demokratischen Partei warnte, die USA befänden sich "auf dem Weg zur Diktatur".
Trump hatte Justizministerin Bondi aufgefordert, gegen bestimmte politische Gegner vorzugehen. Als Grund führte er an, selbst mehrfach juristisch verfolgt worden zu sein.
Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.