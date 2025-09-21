Washington
Demokratischer Minderheitsführer Schumer sieht USA auf Weg in Diktatur

In den USA hat der demokratische Minderheitenführer im Senat, Schumer, mit scharfen Worten die Politik von Präsident Trump kritisiert.

    Schumer steht an einem Rednerpult und spricht in ein Mikrofon. Im Hintergrund ist eine US-amerikanische Flagge.
    Der Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / BONNIE CASH)
    Schumer sagte dem Sender CNN, Trump habe das Justizministerium inzwischen zu einem Instrument gemacht, das die Feinde des Präsidenten verfolge - ob sie schuldig seien oder nicht. Der Politiker der Demokratischen Partei warnte, die USA befänden sich "auf dem Weg zur Diktatur".
    Trump hatte Justizministerin Bondi aufgefordert, gegen bestimmte politische Gegner vorzugehen. Als Grund führte er an, selbst mehrfach juristisch verfolgt worden zu sein.
    Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.