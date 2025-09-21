Washington

Der Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / BONNIE CASH)

Der Politiker der Demokratischen Partei warnte, so handelten nur Diktatoren. Die USA befänden sich auf dem Weg in eine Diktatur. Der kalifornische Gouverneur Newsom hatte zuvor ähnliche Vorwürfe geäußert und erklärt, Trump sei rachsüchtig. Außerdem sei er überzeugt davon, dass Trump keine weiteren fairen und offenen Wahlen in den USA mehr zulassen werde.

Trump hatte Justizministerin Bondi aufgefordert, gegen bestimmte politische Gegner vorzugehen. In einer Onlinebotschaft ging er namentlich den demokratischen Senator Schiff aus Kalifornien an sowie die New Yorker Staatsanwältin James, die ebenfalls den Demokraten angehört. Als Grund für seine Forderung führte Trump an, selbst mehrfach juristisch verfolgt worden zu sein. Nun müsse Gerechtigkeit hergestellt werden. Senator Schiff hatte etwa eine wichtige Rolle im ersten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gespielt.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.