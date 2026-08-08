Protest in Plauen

Regierungskritische Demonstration in Plauen (Sebastian Willnow / dpa / Sebastian Willnow)

Die Demonstranten fordern unter anderem den Rücktritt des Kabinetts und Neuwahlen, niedrigere Abgaben auf Strom und Gas sowie eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zudem verlangen sie die sofortige Ausweisung aller - Zitat - verurteilten, straffälligen und illegalen Migranten.

Die Organisatoren hatten bundesweit für die Demonstration geworben und rund 10.000 Teilnehmer angemeldet. Ein Polizeisprecher sagte, bisher sei alles störungsfrei.

Begleitet wird die Veranstaltung von mehreren Gegenprotesten. Das Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage warnte davor, dass die Demonstration in einschlägigen rechtsextremen Kanälen beworben worden sei.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.