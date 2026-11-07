Zahlreiche Exil-Iraner feiern auf dem Römerberg in Frankfurt am Main die Ankunft von Reza Pahlavi. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Unterstützer Pahlavis erwarten in Frankfurt eine Kundgebung mit 30.000 Menschen. Zudem waren Gegendemonstrationen geplant. Pahlavi ist der Sohn des früheren Schahs und lebt im Exil in den USA. Er hat sich als Übergangsführer für den Fall eines Regimesturzes in Teheran ins Spiel gebracht. Kritiker werfen ihm unter anderem vor, sich nicht von den Taten seines Vaters Mohammad Pahlavi distanziert zu haben. 1979 wurde der Schah während der Islamischen Revolution im Iran gestürzt.

Kontroverse über Pahlavi-Teilnahme an Preisverleihung

Dass Reza Pahlavi den Preis entgegennehme, der dem iranischen Volk gewidmet sei, sorge für eine breite Kontroverse, sagt der Hessen-Korrespondent des Deutschlandfunks, Gregor Lischka . Kritisch gesehen werde etwa, dass Pahlavi immer noch für eine monarchistische Tradition statt für republikanische Werte stehe. Außerdem seien viele heutige Exil-Iraner bereits in der Zeit des Schahs vor politischer Verfolgung und Folter aus dem Iran geflohen. Mehrere iranische Organisationen hätten daher vor der Verleihung Druck auf die Veranstalter und die Stadt Frankfurt ausgeübt, die die Paulskirche an die Friedrich-Naumann-Stiftung vermietet habe. Auch die Frankfurter Kulturdezernentin Hartwig (SPD) sprach von einer "unglücklichen Entscheidung" und blieb der Veranstaltung fern.

Der Freiheitspreis wird seit 2006 alle zwei Jahre für herausragendes Engagement zugunsten einer liberalen Bürgergesellschaft verliehen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.