Frankfurt am Main
Demonstration zu Preisverleihung an iranischen Schah-Sohn Pahlavi

In Frankfurt am Main hat eine Demonstration anlässlich der Verleihung eines Freiheitspreises an das iranische Volk begonnen. Die Polizei sprach von zunächst etwa 1.000 Teilnehmern auf dem Römerberg. Zur Stunde soll der Oppositionelle Reza Pahlavi stellvertretend den Preis der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung entgegennehmen.

    Zahlreiche Exil-Iraner feiern auf dem Römerberg in Frankfurt am Main die Ankunft von Reza Pahlavi. Sie halten eine große iranische Flagge.
    Zahlreiche Exil-Iraner feiern auf dem Römerberg in Frankfurt am Main die Ankunft von Reza Pahlavi. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)
    Unterstützer Pahlavis erwarten in Frankfurt eine Kundgebung mit 30.000 Menschen. Zudem waren Gegendemonstrationen geplant. Pahlavi ist der Sohn des früheren Schahs und lebt im Exil in den USA. Er hat sich als Übergangsführer für den Fall eines Regimesturzes in Teheran ins Spiel gebracht. Kritiker werfen ihm unter anderem vor, sich nicht von den Taten seines Vaters Mohammad Pahlavi distanziert zu haben. 1979 wurde der Schah während der Islamischen Revolution im Iran gestürzt.

    Kontroverse über Pahlavi-Teilnahme an Preisverleihung

    Dass Reza Pahlavi den Preis entgegennehme, der dem iranischen Volk gewidmet sei, sorge für eine breite Kontroverse, sagt der Hessen-Korrespondent des Deutschlandfunks, Gregor Lischka . Kritisch gesehen werde etwa, dass Pahlavi immer noch für eine monarchistische Tradition statt für republikanische Werte stehe. Außerdem seien viele heutige Exil-Iraner bereits in der Zeit des Schahs vor politischer Verfolgung und Folter aus dem Iran geflohen. Mehrere iranische Organisationen hätten daher vor der Verleihung Druck auf die Veranstalter und die Stadt Frankfurt ausgeübt, die die Paulskirche an die Friedrich-Naumann-Stiftung vermietet habe. Auch die Frankfurter Kulturdezernentin Hartwig (SPD) sprach von einer "unglücklichen Entscheidung" und blieb der Veranstaltung fern.
    Der Freiheitspreis wird seit 2006 alle zwei Jahre für herausragendes Engagement zugunsten einer liberalen Bürgergesellschaft verliehen.
    Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.