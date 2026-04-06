Krieg gegen Iran
Ein Sturz des Regimes hätte schwerwiegende Folgen

Die USA und Israel führen Krieg gegen den Iran und spekulieren dabei auch auf einen Sturz der religiösen Diktatur. Bislang sind Versuche, von außen einen Regimewechsel herbeizuführen, oft gescheitert. Wie stehen die Chancen dafür im Iran?

    Ein Mann säubert ein Plakat auf dem v.l. Ayatollah Ruhollah Chomeini, Ali Chamenei und Modschtaba Chamenei zu sehen sind.
    Wenn es nach den USA, Israel und vielen Menschen im Iran geht, wird diese Reihe der obersten Führer nicht fortgesetzt (imago / ZUMA Press / Basit Zargar)
    Seit dem 28. Februar greifen die USA und Israel den Iran an. Als Kriegsziele werden vor allem zwei genannt: die Zerstörung des Nuklearwaffenprogramms und das Ende der Herrschaft der Mullahs. Doch nach einem Regimewechsel sieht es im Moment nicht aus. Stattdessen leidet die iranische Zivilbevölkerung unter dem in großen Teilen der Gesellschaft verhassten Klerus und der Revolutionsgarde sowie unter den Luftangriffen. Eine Strategie für die Zukunft des Irans ist jedoch weder bei den USA noch bei Israel erkennbar.

    Inhalt

    Wie wahrscheinlich ist ein Regimewechsel im Iran? 

    Das iranische Regime hat sich bereits seit Langem auf das aktuelle Szenario vorbereitet. Das sei offensichtlich, sagt Désirée Reder vom Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien (GIGA). In Teheran wurden bereits Nachfolger für die Führungsebenen bestimmt. Die Ernennung von Ali Chameneis Sohn Modschtaba zum Obersten Führer sei ein Zeichen von Kontinuität.
    Ein weiterer Faktor sind die Revolutionsgarden, die nicht nur finanziell vom Erhalt des Regimes profitieren. Reder schätzt, dass die Einheiten selbst im Falle einer vollständigen Auslöschung der religiösen Führung an der Macht blieben. Zudem müsste die Revolutionsgarde bei einem Umsturz mit ökonomischen und rechtlichen Konsequenzen rechnen.
    Das Foto zeigt eine Menschenmenge, die iranische, deutsche, US-amerikanische und israelische Flaggen schwenkt und gegen das iranische Regime protestiert. Die Demonstration fand am 7. März 2026 in Berlin statt.

    Zukunft des Iran

    Das bittere Zerwürfnis der iranischen Diaspora

    Zukunft des Iran

    Das bittere Zerwürfnis der iranischen Diaspora

    Ein großer Teil der iranischen Community in Deutschland hat sein Heimatland aus politischen Gründen verlassen und steht dem Mullah-Regime kritisch gegenüber. Trotzdem gilt die Diaspora hierzulande als politisch tief gespalten.
    Ein Soldat der Iranischen Revolutionsgarde steht vor einer abgesperrten Straße, neben ihm weht die iranische Flagge

    Krieg in Nahost

    Iran vor dem Regimewechsel?

    Nach den Luftangriffen Israels und der Vereinigen Staaten hat US-Präsident Trump die Bevölkerung aufgerufen, sich ihr Land zurückzuholen. Welche Folgen hat der Angriff? Gibt es erste Anzeichen eines Regimewechsels?
    Das Foto zeigt Teheran aus der Ferne, es steigt eine dichte Rauchwolke über der Stadt auf.

    Iran-Expertin Mirzaei

    “Trump macht es sich zu einfach”

    US-Präsident Trump hat die iranische Bevölkerung aufgefordert, ihr Regime zu stürzen. Dabei seien die Menschen unbewaffnet und damit beschäftigt, zu überleben, sagt Diba Mirzaei vom GIGA-Institut. Mit einem demokratischen Wandel rechnet sie nicht.
    Der Islamwissenschaftler und stellvertretende BSW-Bundesvorsitzende Michael Lüders ist der Meinung, dass sich das Regime noch sehr lange halten könne. Es sei gut vorbereitet und könne den Krieg über Jahre fortführen. Es sei Wunschdenken, das System mit Bomben zu destabilisieren und einen Aufstand auszulösen.

    Regierungswechsel oder Regimewechsel?

    In der öffentlichen Debatte wird Regimewechsel – englisch: regime change – oft fälschlicherweise mit Regierungswechsel gleichgesetzt, betont Désirée Reder. Die Forscherin am Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien (GIGA) erläutert: Regime bezeichnet das Herrschaftssystem mit all seinen Institutionen und internen Regeln, etwa ob und wie gewählt wird. Ein Regierungswechsel bedeutet jedoch nicht zwingend einen Regimewechsel. Ein Regimewechsel bezeichnet hingegen den Austausch der gesamten herrschenden politischen Ordnung.
    Ganz im Gegenteil führten die Angriffe auf zivile Ziele zu Empörung und Wut. Perspektivisch könne es sogar dazu kommen, dass sich Menschen deswegen mit dem System solidarisieren. Lüders vermutet, dass der Krieg die Herrschaft des Regimes um mindestens eine Generation verlängert.
    Elmira Rafizadeh sieht das anders. Die Schauspielerin steht im Austausch mit Angehörigen und Freunden im Iran. Es gäbe viele Stimmen, die den Krieg in Kauf nähmen, so Rafizadeh, wenn damit das Regime gestürzt werden könne.
    Die Politologin Diba Mirzaei und die Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur verweisen auf Schätzungen. Demnach würden 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung einen Systemsturz begrüßen. Allerdings reichten zehn bis fünfzehn Prozent militärisch und wirtschaftlich starke Regimeanhänger aus, um die Gesellschaft zu unterdrücken, so Amirpur.
    Eine junge Iranerin läuft am 26.02.2026 in Teheran vor einem Wandbild entlang, das symbolisch die Zerstörung des Flugzeugträgers "USS Abraham Lincoln" der US-amerikanischen Streitkräfte zeigt.

    Oppositionsbewegung im Iran

    Zwischen Wut und Hoffnung

    Oppositionsbewegung im Iran

    Zwischen Wut und Hoffnung

    An Unis und auf Friedhöfen protestieren wieder Teile der iranischen Bevölkerung gegen das Regime. Viele fordern den Tod der Machthaber und kämpfen trotz der brutal niedergeschlagenen Massenproteste im Januar weiter für ihre Freiheit.
    Ein iranischer Freiwilliger räumt Schutt in einem zerstörten Gebäude in der Stadt Karaj weg.

    Iran

    Nahostexperte Lüders sieht das Regime durch den Krieg gestärkt

    Der Krieg gegen den Iran ist für Israel und die USA nicht zu gewinnen, sagt der Nahostexperte und BSW-Politiker Michael Lüders. Er werde die Überlebenschancen des Systems um mehr als eine Generation verlängern und könne über Jahre fortgeführt werden.
    Rauch steigt am 18. Juni in Teheran auf.

    Krieg Israel-Iran

    Regimewechsel oder Flächenbrand?

    Viele Menschen in Iran begrüßen Israels Angriff auf das repressive Mullah-Regime, andere sind wütend auf Netanjahu. Schutzlos sind alle. Denn die Erfahrung zeigt, dass die Mullahs auf solche Entwicklungen mit Mord, Zwangsexil und Inhaftierung reagieren.
    Amirpur hält Aufrufe von außen an die iranische Bevölkerung, das Regime zu stürzen, während ihnen Bomben auf den Kopf fallen, für naiv und arrogant. Zwar sei das Regime geschwächt, es habe aber immer noch eine Million Männer unter Waffen, die den Widerstand lange unterdrücken könnten.
    Lediglich aufkommende Risse im Sicherheits- und Machtapparat würden es dem Regime schwer machen, langfristig an der Macht zu bleiben, sagt Mirzaei. Deswegen versuche es, diese mit der Mobilisierung der eigenen Leute zu verhindern und Einheit zu demonstrieren.
    Selbst wenn die Herrschaft der Mullahs durch die Revolutionsgarde und die Armee ersetzt würde, wäre ein Militärregime vielleicht säkularer, aber nicht weniger autokratisch. Ein Aufstand der Bevölkerung, wie ihn Netanjahu und Trump sich wünschen, ist angesichts von Repression und Bombardements jedoch kaum denkbar.

    Was braucht ein Regimewechsel "von außen"?  

    Von außen betriebene Regimewechsel sind nie wirklich erfolgreich. Das zeige die Forschung, sagt die Wissenschaftlerin Reder vom GIGA-Institut in Hamburg. Die Erfolgsquote tendiere gegen null.
    Ob ein Regimewechsel erfolgreich ist oder scheitert, hängt von mehreren Faktoren ab. Beispielsweise ist zu klären, ob die Gesellschaft polarisiert ist, das heißt, ob eine tiefe Spaltung aufgrund politischer, religiöser oder ethnischer Konflikte besteht. Wie stehen die gesellschaftlichen Eliten zu einem Wechsel? Verfügen die neu eingesetzten Personen oder Institutionen über Rückhalt in der Bevölkerung?
    In London feierten am 1. März 2026 Iranerinnen und Iraner den Tod des obersten Führers Chomenei Ajatollah Chomenei.

    Iran und Israel

    Geschichte einer Erzfeindschaft

    Iran und Israel

    Geschichte einer Erzfeindschaft

    Schon seit Jahren bekämpfen sich Israel und der Iran im Verborgenen. 2025 entbrannte zwischen den beiden stärksten Militärmächten der Region ein offener Krieg. Nun hat der Konflikt eine neue Eskalationsstufe erreicht. Woher rührt die Erzfeindschaft?
    Porträt der Publizistin Shila Behjat vor blauem Hintergrund.

    Autorin Shila Behjat

    Der Widerstandsgeist im Iran ist ungebrochen

    40 Tage nach der Niederschlagung der Proteste regt sich erneut Widerstand im Iran. Trauer um die Toten werde zur Anklage gegen das Regime, sagt Publizistin Shila Behjat. Dabei sei Reza Pahlavi, Sohn des früheren Schahs, für viele ein Hoffnungsträger.
    Ein Mann trauert nach dem Tod des iranischen Führers Ali Chameinei. Sein Gesicht ist schmerzverzerrt, es ist von einem schwarzen Tuch verhüllt.

    Möglicher Regimesturz

    Der Iran trauert – und hofft

    Nach der brutalen Niederschlagung der Proteste im Iran machen sich weite Teile der Menschen dort keine Illusionen mehr, was das Regime betrifft, sagt Journalistin Shila Behjat. Pläne für die Zukunft gebe es, doch die Bevölkerung sei vielstimmig.
    Laut Reder gebe es bei von außen initiierten Versuchen eines Regimewechsels ohne militärische Gewalt die Möglichkeit, durch Verhandlungen Anreize für das Ausscheiden der bisherigen politischen Führung zu schaffen. Dies beinhalte oft Garantien für die Machthaber, etwa Amnestien, ein sicheres Exil oder auch eine Beteiligung an der Regierung.
    Außerdem könne man Anreize für die Eliten schaffen, damit sie aufhörten, das Regime zu unterstützen, erläutert Reger. Besonders wichtig sei dabei die Hilfe für prodemokratische Kräfte und zivilgesellschaftlicher Akteure vor Ort. Dies beinhaltet, ihnen bei der Organisation ihres Widerstands zu helfen, sie in Taktiken zum Schutz vor repressiven Maßnahmen zu schulen und sie technisch auszustatten.
    Für einen Regimewechsel ist es wichtig, eine Strategie sowie Pläne für ein langfristiges Engagement zu haben, unterstreicht der Historiker Jürgen Lillteicher. Diese könne er beim aktuellen Krieg gegen den Iran jedoch nicht erkennen.
    Weder die USA noch Israel hätten vor, den Iran dauerhaft zu besetzen und ein neues Regime zu installieren. Die Beseitigung einer Elite könne jedoch zum Nachwachsen einer neuen Elite, beispielsweise in Form eines Militärregimes, führen.

    Was bedeuten Regimewechsel für die Bevölkerung?   

    Regimewechsel erhöhen das Risiko von Bürgerkriegen erheblich. Das zeigt die Fachliteratur, wie die GIGA-Forscherin Reger betont. Dies treffe insbesondere auf gewaltsame und von außen initiierte Systemwechsel zu.
    Proteste im Iran: Von hinten ist eine Frau zu sehen, sie trägt kein Kopftuch und reckt ihren Arm in die Höhe: Neben ihr brennt ein Feuer.

    Mullahs im Iran

    Die wackelige Macht des iranischen Regimes

    Mullahs im Iran

    Die wackelige Macht des iranischen Regimes

    Die iranische Staatsführung hält sich seit Jahren nur mit Repression an der Spitze des Landes. Der Druck auf das Mullah-Regime um Ayatollah Ali Chamenei ist groß, nicht erst seit den Angriffen Israels und der USA. Wohin steuert das Land?
    Teilnehmer einer Demonstration gegen das iranische Mullah-Regime in Düsseldorf feiern den Tod des obersten Führer des Irans, Ajatollah Chamenei. Ein Mann hat sich dabei in eine US-Flagge gehüllt.

    Nach Tod von Chamenei

    Regimewechsel im Iran möglich?

    USA und Israel haben wichtige Führungsfiguren im Iran getötet. Die Luftschläge gehen weiter, der Iran schlägt zurück. Halten sich die Hardliner an der Macht oder besteht die Chance auf Wandel? Und: Die Folgen des Iran-Kriegs für die Weltwirtschaft.
    Demonstranten mit Plakaten und Transparenten am Brandenburger Tor in Berlin.

    Iraner in Deutschland

    Vereint gegen das Regime, politisch gespalten

    In Deutschland lebt die größte iranische Diaspora Europas. Sie protestiert vereint gegen das Mullah-Regime – und bleibt doch tief gespalten über die Zukunft ihres Landes. Monarchisten, Volksmudschahedin und Liberale ringen im Exil um Deutungshoheit.
    Gründe dafür sind einerseits militärische Aspekte. Andererseits hängt dies mit dem entstehenden Machtvakuum und dem fehlenden oder mangelhaften Staatsaufbau zusammen.
    Auch die Politologin Bente Scheller warnt vor einem solchen Szenario. Wenn Menschen nicht erkennen können, dass verlässliche Institutionen für die Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden, dann scheitert der Staatsaufbau. Viele Unzufriedene, die möglicherweise auch bewaffnet sind, sowie enttäuschte Hoffnungen auf eine neue, gerechtere Ordnung könnten dann in einen Bürgerkrieg münden.

    Nach dem Sturz folgt das Chaos

    Laut Scheller reicht beim Aufbau eines neuen Sicherheitsapparats, der Polizei und der Armee ein rein technisches Training nicht aus, wenn kein glaubwürdiger Staat im Hintergrund steht und es an Verlässlichkeit und Vertrauen in die Institutionen mangelt. Dies hätten die Interventionen der USA im Irak und in Afghanistan gezeigt.
    Ein anderes Beispiel ist Libyen. Der von der NATO im Jahr 2011 angeführte Militäreinsatz hat zwar zum Sturz Gaddafis und dessen Ermordung durch Rebellen geführt. Anschließend sei das Land jedoch in Chaos mit viel menschlichem Leiden versunken, konstatiert Konfliktforscherin Reder.
    Auch im Iran sei ein Bürgerkrieg ein mögliches Szenario, warnt Reger. Eine weitere Möglichkeit sei, dass die USA und Israel irgendwann das Interesse verlieren, indem sie sagen, sie hätten mit der Schwächung des Regimes ihr Ziel erreicht, und sich anschließend zurückziehen. Dann könnte der Klerus wieder erstarken.
    Onlinetext: Rade Janjusevic