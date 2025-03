Königreich Dänemark

Hunderte Bürger versammelten sich unter anderem in der Hauptstadt Nuuk. Grönlands Regierungschef Egede sprach von einem völlig inakzeptablen Vorgehen der USA. Der Vorsitzende der Partei "Demokraatit", Nielsen, kommentierte Bilder der Proteste mit den Worten: " Unser Land. Unsere Wahl. Unsere Freiheit ." Nielsens Partei war als Siegerin aus der grönländischen Parlamentswahl am Dienstag hervorgegangen. Trump hatte in dieser Woche während eines Treffens mit NATO-Generalsekretär Rutte erneut damit kokettiert, Grönland der USA einzuverleiben.