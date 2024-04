Pro-Sanchez-Demonstration: Tausende Menschen versammelten sich vor der Zentrale der Sozialistischen Arbeiterpartei in Madrid, Spanien. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andrea Comas)

Sie versammelten sich mit Fahnen und Transparenten vor der Zentrale der Sozialistischen Arbeiterpartei. Die Menschen äußerten die Sorge, dass rechte Parteien von einem Rücktritt Sanchez' profitieren und an die Macht kommen könnten. In der Parteizentrale tagte unterdessen das Präsidium. Führende Parteimitglieder sprachen Sanchez das Vertrauen aus.

Sanchez hatte am Donnerstag erklärt, über einen Rücktritt nachzudenken. Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe gegen seine Ehefrau. Eine Antikorruptionsorganisation, die rechtsextremen Kreisen nahestehen soll, hatte Anzeige gegen sie erstattet. Ihr werden Einflussnahme und Korruption im Zusammenhang mit Corona-Hilfsgeldern vorgeworfen. Sanchez will seine Entscheidung am Montag bekannt geben. Die Opposition wirft ihm Wahlkampfmanöver vor.

