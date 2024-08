Statistisches Bundesamt

Deutlich weniger Neubauten - Trendwende bei Wohnungsbau nicht erkennbar

Die Zahl der Genehmigungen für den Wohnungsbau ist in Deutschland weiter zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurde im ersten Halbjahr der Bau von 106.700 neuen Wohnungen genehmigt. Das waren rund 21 Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.